В Днепре правоохранители вместе со спецподразделением КОРД накрыли заведение по предоставлению услуг игорного бизнеса.
Казино располагалось на центральном проспекте города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области.
В Днепре накрыли очередное казино
Коллаж
Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли 2 рулетки, 5 покерных столов, 14 игровых автоматов, а также многочисленные наборы игральных карт и фишек.
Открыто уголовное производство, начатое по факту занятия игорным бизнесом (ч.1 ст.203-2 УК Украины).
На данный момент продолжается расследование и устанавливаются причастные к преступления лица.
В центре Днепра разоблачили подпольное казино
Прокуратура Днепропетровской области
В центре Днепра разоблачили подпольное казино
Прокуратура Днепропетровской области
В центре Днепра разоблачили подпольное казино
Прокуратура Днепропетровской области
В центре Днепра разоблачили подпольное казино
Прокуратура Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что киберполиция разоблачила преступную группу, участвующую в миллионных мошеннических схемах. В частности, трое жителей Одессы в сети предлагали гражданам приобрести мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по заниженным ценам, и скрывались после получения оплаты.
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