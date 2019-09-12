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12 сентября • обновлено в 14:22
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В центре Днепра появились капканы: что происходит

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На Европейской площади в Днепре проходит акция "В'язні Кремля", призванная поддержать украинских политзаключенных в российских тюрьмах.

В центре города установили инсталляцию в виде капканов, символизирующих ловушки, в которых оказались наши соотечественники, передает OBOZREVATEL.

В центре Днепра установили капканы

В центре Днепра установили капканы

Организаторы и участники акции хотят привлечь внимание украинцев к проблеме политзаключенных, которые все еще удерживаются в России.

Акция запланирована в 10 городах, а Днепр - 6-й город, в котором она проходит.

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

Инсталляцию и информационную палатку установили на Европейской площади около 11 часов 12 сентября. Несколько девушек-волонтеров общаются с людьми и раздают газеты и листовки с материалами о политзаключенных и репрессиях против украинцев в России и аннексированном ею Крыму.

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Более того, все желающие могут написать небольшое письмо в поддержку согражданам, которые удерживаются в российских тюрьмах.

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

Волонтеры рассказали, что за время акции в Днепре и других городах они собрали около 400 писем.

По их словам, днепряне с интересом отнеслись к идее и многие переживают за соотечественников, оказавшихся в беде.

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Волонтеры будут находиться на площади до 18:00, и все желающие могут написать письма, которые потом передадут заключенным.

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Днепр
Теги
политзаключенный Россия - страна-агрессор
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