В центре Днепра появились капканы: что происходит

На Европейской площади в Днепре проходит акция "В'язні Кремля", призванная поддержать украинских политзаключенных в российских тюрьмах.

В центре города установили инсталляцию в виде капканов, символизирующих ловушки, в которых оказались наши соотечественники, передает OBOZREVATEL.

В центре Днепра установили капканы

Организаторы и участники акции хотят привлечь внимание украинцев к проблеме политзаключенных, которые все еще удерживаются в России.

Акция запланирована в 10 городах, а Днепр - 6-й город, в котором она проходит.

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

Инсталляцию и информационную палатку установили на Европейской площади около 11 часов 12 сентября. Несколько девушек-волонтеров общаются с людьми и раздают газеты и листовки с материалами о политзаключенных и репрессиях против украинцев в России и аннексированном ею Крыму.

Более того, все желающие могут написать небольшое письмо в поддержку согражданам, которые удерживаются в российских тюрьмах.

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

Волонтеры рассказали, что за время акции в Днепре и других городах они собрали около 400 писем.

По их словам, днепряне с интересом отнеслись к идее и многие переживают за соотечественников, оказавшихся в беде.

Новости ФСБ РФ заявила о задержании украинцев на границе с оккупированным Крымом

Волонтеры будут находиться на площади до 18:00, и все желающие могут написать письма, которые потом передадут заключенным.

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

В Днепре проходит акция "В'язні Кремля"

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 сентября в Украину прибыли пленные из России. Их встречали родственники, журналисты и президент Украины.

Также на украинскую землю ступил и режиссер Олег Сенцов. Уже опубликованы первые его фото.

Всего в Украину вернулись 35 человек, незаконно удерживаемых в России.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!