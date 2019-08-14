В трех районах Днепра отключат свет: список адресов

В трех районах Днепра ожидается отключение света в четверг, 15 августа.
Как сообщают в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети", отключение связано с необходимостью проведения ремонта и технического обслуживания оборудования.
Отключение света
РБК-Украина
В частности, электроснабжение будет отсутствовать по адресам:
Новокодакский район
ул. Водяная, 1 — 9, 2 — 24;
ул. Депутатская, 9 — 15, 18 — 28;
ул. Дружбы, 2 — 14, 3 — 13;
ул. Золотоосенняя, 36 — 76, 88, 71 — 111;
ул. Крутогорная, 1 — 35, 2 — 68;
ул. Песчаная, 1 — 29, 2 — 48;
ул. Сосновая, 4 — 20, 26, 28.
Самарский район
ул. Белокаменная, 53 — 65а, 48 — 62;
пер. Дубининский, 42 — 60;
ул. Дубининская, 59 — 89;
ул. Каширская, 1 — 5, 42, 44;
ул. Чаплинская, 38 — 136, 163 — 201.
Соборный район
ул. Гончара, 7;
ул. Паторжинского, 3;
ул. Писаржевского, 2.
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