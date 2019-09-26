В школе Кривого Рога массово отравились дети

В Кривом Роге Днепропетровской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учеников специализированной школы №118.

За помощью к медикам обратились 19 учеников, передает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

В Кривом Роге отравились школьники (иллюстрация) 24 канал

"В период с 25 по 26 сентября в амбулаторию № 11 КНС "ЦПМСД №4 г. Кривой Рог" с симптомами острой кишечной инфекции обратилось 19 детей. Все дети находятся на амбулаторном лечении, родители заболевших детей отказались от госпитализации", – сказано в сообщении.

Отмечается, что всего в школе учатся 752 ребенка.

Чтобы установить причину заболевания, 25 сентября эксперты начали обследовать учебное заведение, взяли пробы пищевых продуктов, питьевой водопроводной воды, смывов с объектов окружающей среды в учреждении.

О случае сообщили в правоохранительные органы области, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Ситуация находится на контроле областного управления Госпродпотребслужбы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в одной из школ Казатина (Винницкая область) произошло массовое пищевое отравление. В итоге пострадало 40 человек, 35 из которых – дети. Все они госпитализированы с диагнозом острый гастроэнтероколит.

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