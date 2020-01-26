В школах и детсадах Днепра пройдут массовые проверки. Фото

В Днепре городской департамент гуманитарной политики проверяет учебные заведения на выполнение правил пожарной безопасности.

Проверки уже прошли в Самарском и частично в Амур-Нижнеднепровском, Индустриальном и Соборном районах города. Они продляться до средины февраля. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

По словам исполняющей обязанности начальника управления образования департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета Елены Яковенко, если на месте обнаруживают какие-то недостатки, их сразу ликвидируют.

Например, дорабатывают документацию, планы эвакуации, устанавливают соответствующие указатели и знаки безопасности, освобождают пути эвакуации от посторонних предметов.

"В школах города обучается более 100 тысяч детей, в детских садах - около 34 тысяч. Мы понимаем, насколько важно организовать безопасное пребывание детей в учебных заведениях. Именно поэтому сейчас проводится дополнительная разъяснительная работа и тренировки по эвакуации. Комиссия департамента осматривает состояние аварийных выходов, проверяет выполнение составленных школами планов работы с детьми", - рассказала Елена Яковенко.

В учебных заведениях Днепра пройдут проверки Пресс-служба горсовета Днепра

По отдельному плану проверки проводят сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как отмечают спасатели, в городе наблюдается положительная динамика по выполнению правил пожарной безопасности.

"По состоянию на 23 января мы проверили 140 учреждений дошкольного образования и 70 -общего среднего. Конечно, есть замечания, но по сравнению с прошлыми годами, их меньше. В первую очередь, мы обращаем внимание на эвакуацию детей - как организованы пути, выходы, проходы - или как дети обучены действовать в случае чрезвычайной ситуации", - сообщил ведущий инспектор отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций городского управления ГУ ДСНС в Днепропетровской области Иван Коваль.

В учебных заведениях Днепра пройдут проверки Пресс-служба горсовета Днепра

В учебных заведениях Днепра пройдут проверки Пресс-служба горсовета Днепра

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