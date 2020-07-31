В нескольких районах Днепра отключат свет: адреса

В субботу, 1 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Шевченковский район:

улица Короленко, 1.

Соборный район:

улица Вернадского 1/3;

проспект Дмитрия Яворницкого, 34, квартиры 38а, 36, 74, 102.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Богомаза, 122;

улица Мольера 44-54, 29-41;

улица Спартака, 41-59, 56-76.

Новокодакский район:

улица Лысенко 1,3ж, 3д, 2-10б, 10в;

улица Цветущая 1-25, 2-42;

улица Энтузиастов 1-37, 2-3;

улица Солнечная, 1-7, 2-22;

улица Иллюшина 1-7а, 2-8;

улица Гайдамацкая, 30, 2-86, 35 -89;

улица Пороховая, 30-66, 37-83;

улица Жигулевская, 38, 38а;

улица Иллюшина, 9-53, 10-44;

улица Митищенская, 1-39, 2-34;

улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

улица Писемского 21/1;

улица Пороховая, 1-35, 2-28;

улица Юпитерная, 1-19, 2-16.

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