В Кривом Роге железнодорожники присоединились к протесту шахтеров

В четверг, 17 сентября, в Кривом Роге трудовой коллектив железнодорожников Кривбасса присоединился к акции протеста горняков.

Работники Криворожского локомотивного депо написали открытое письмо мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу. Они выразили свое недовольство условиями труда и уровнем зарплаты, сообщил в Facebook Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков и Конфедерации свободных профсоюзов Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Железнодорожники отмечают, что против них регулярно нарушается трудовое законодательство. В частности, не организованы на достойном уровне условия работы, оплата труда и пенсионное обеспечение. Жалуются сотрудники и на отсутствие дополнительных отпусков, и на работу в экологически загрязненных районах на устаревших и технически неисправных локомотивах.

Сотрудники предприятия выдвинули в своем письме ряд требований:

повышение зарплат не менее, чем на 25%;

просмотр уровня надбавок и дополнительных благ;

приведения подвижного состава техники в надлежащее состояние.

Криворожане просят защитить трудовые интересы железнодорожников. В случае, если их не услышат, работники готовы объявить итальянский страйк 29 сентября. Они откажутся от выполнения своей работы из-за несоответствия электровозов безопасным условиям труда.

Итальянская забастовка – это форма протеста, заключающаяся в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы. Иногда итальянскую забастовку называют работой по правилам. Такой метод забастовочной борьбы весьма эффективен, так как работать строго по инструкциям практически невозможно.

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