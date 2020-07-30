В Кривом Роге накрыли подпольный нефтеперерабатывающий завод. Фото

В Кривом Роге накрыли подпольный нефтеперерабатывающий завод. Facebook/Управление СБУ в Днепропетровской области

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила незаконный нефтеперерабатывающий завод.

Предприятие функционировало подпольно и производило контрафактное топливо. Об этом сообщили на Facebook-странице Управления СБУ в Днепропетровской области.

В Кривом Роге накрыли подпольный нефтеперерабатывающий завод Facebook/Управление СБУ в Днепропетровской области

К незаконной деятельности были причастны несколько местных коммерческих структур. Завод они оборудовали на территории заброшенной промзоны. На данном предприятии грубо нарушались нормы противопожарной безопасности.

Топливно-смазочный контрафакт сбывали через шесть автозаправочных станций Кривого Рога.

Во время обыска правоохранители нашли резервуары и котлы для мазута и топлива, три бензовоза, бухгалтерские документы и товарно-транспортные накладные. Отобранные образцы произведенного товара направили на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное дело. Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения виновных к ответственности.

В Кривом Роге накрыли подпольный нефтеперерабатывающий завод Facebook/Управление СБУ в Днепропетровской области

В Кривом Роге накрыли подпольный нефтеперерабатывающий завод Facebook/Управление СБУ в Днепропетровской области

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