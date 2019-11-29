В Каменском официально открылся торговый центр Dmart

Официальное открытые нового суперсовременного торгового центра Dmart состоялось в 10 часов утра 29 ноября в Каменском.

Новый торговый объект, который принадлежит бизнесмену Владимиру Дубинскому, дал городу сотни рабочих мест, а в Каменском появилось место для покупок, ничем не уступающее столичным аналогам.

Своими мыслями перед официальным открытием поделился Владимир Дубинский:

"Три-четыре года назад мы слышали, что Каменское - "депрессивный город". Однако мы видим - это меняется. Город становится лучше благодаря каждому из нас. Вы знаете, что благодаря мне, Андрею Белоусову, энтузиастам, в городе появились спортивные команды, благодаря мэру и области появился прекрасный зал СК "Прометей", парк, теперь - торговый центр. Я считаю, что город Каменское – это реально классный город для инвестирования, где власть слышит бизнес. Когда мы начинали этот проект, я пришел к Андрею Леонидовичу и сказал, что мы хотим сделать это для города, и сможем сделать это сами, без какой-либо поддержки извне. Мы пообещали, что будем платить "белые" честные зарплаты и выполнили эти социальные обязательства. Сегодня важный для города день, и мы рады что у нас все получилось!"

Начиная с семи утра, желающие первыми узнать, что же интересного каменчанам предложит новинка, занимали место в очереди под ТЦ. В 10:00 их любопытство было удовлетворено. На первом этаже посетителей встречали талисман команды "Прометей" лев Тей и живая скрипичная музыка.

Владимир Михайлович поблагодарил каменчан, пришедших на открытие торгового центра:

Я очень благодарен, что вы станете первыми, кто зайдет в наш магазин, и надеюсь, что он вам понравится. Мы постараемся дать вам лучшие цены, лучшее качество и сервис. Сегодня наши сотрудники очень переживают, но мы верим – у нас все получилось.

В торжественной атмосфере красную ленту, как символ официального открытия, перерезали владелец торгового центра Владимир Дубинский и мэр города Андрей Белоусов.

Открытие Dmart прокомментировал мэр города Каменское Андрей Белоусов:

"Мне очень приятно видеть в городе бизнес, который не гонится за получением какой-то моментальной прибыли, как это обычно бывает, а стремится в первую очередь создать комфортные условия для жителей и покупателей, работая на перспективу. Dmart – это новый уровень обслуживания, таких магазинов у нас еще не было. Кроме этого, это новые рабочие места и просто красиво. Мне, как мэру, приятно понимать, что, если к нам приедут люди из Киева или из Европы, нам не будет стыдно за отсутствие привычных там магазинов. Особенно важно, что магазин предусмотрел возможность пустить бесплатные автобусы с левого берега на правый. Уверен, жители это оценят".

Также Андрей Белоусов сообщил, что обязательно будет посещать Dmart и делать здесь покупки.

Впечатлениями о новом магазине поделились первые посетители.

"Светлый красивый магазин. Очень приятные и вежливые продавцы. Когда будет меньше людей, обязательно сюда приду еще раз, чтобы посмотреть уже все", - поделилась Валентина.

"Очень все хорошо. И продукты хорошие, и цены приемлемые. Понравилось, как все красиво и аккуратно сложено, оформлено. Люди приветливые. Впечатления самые положительные", - отметили Катя и Карина.

"Все нравится, оформление на высшем уровне, цены, в принципе, такие, как и в других магазинах. Для меня вполне приемлемы", - рассказала Людмила.

Тем временем ознакомление каменчан с новым торговым центром продолжается. Напомним, что кроме продуктового супермаркета Dmart, расположившегося на первом его этаже, сегодня официально открылись магазины одежды для детей и взрослых на втором этаже (магазин итальянской обуви Antonio Biaggi, одежды Pierre Carlos, Rica Mare, Arber, магазин белья Esotiq, магазин спортивной одежды "Спортландия" и три магазина с детскими товарами - Garden Baby, Valeri Tax, Lucas), комплекс уникальных ресторанов и кафе на третьем (New York Street Pizza, Grill Park, Selfie, круглосуточная кофейня "Шпилька"), и не имеющий аналогов во всей Украине центр для детей Dkids.

А в 19.00 состоится самое долгожданное событие – первая настоящая черная пятница в городе, в рамках которой можно будет приобрести любые продукты со скидкой в честные 50%.

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