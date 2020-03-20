В Днепропетровской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса: подробности

В Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19.

Такое решение принято региональной комиссией по ЧС в Днепропетровской области и пока оно носит формальный характер. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Чрезвычайная ситуация vesti-ua.net

"Я считаю , что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, данное решение комиссии является скорее формальным – необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет", – прокомментировал глава облсовета Святослав Олейник.

Также он выразил надежду, что правительство обеспечит области экспресс-тестами диагностики коронавируса.

Кроме этого, глава облсовета обратился к руководству полиции с просьбой не слишком усердствовать в закрытии предприятий там, где для этого нет острой необходимости.

"Мы должны сохранить максимально жизнеобеспечение региона", – подытожил глава облсовета.

Чрезвычайная ситуация в Днепропетровской области Пресс-служба Днепропетровского областного совета

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в первый день ограничения пассажирского транспорта в Днепре водителям маршруток и автобусов было выписано 31 постановление на сумму более 500 тысяч гривен. Кроме того, 180 водителей отказались обслуживать маршруты, в связи с чем тысячи не смогли попасть на работу или добраться домой.

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