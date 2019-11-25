В Днепре завоют сирены: названы дата и причина

В Днепре, 27 ноября, будут звучать сирены.

Как сообщили в пресс-службе ДнепрОГА, они будут имитировать сигнал "Внимание всем".

В Днепре завоют сирены dnepr.info

Так, сирены зазвучат 27 ноября в 13:55. В Днепропетровской области одновременно заработают 630 громкоговорителей. Сигнал будет передаваться в течение трех минут.

"Систему оповещения проверяют на Днепропетровщине ежегодно. Это очень важно, ведь в случае чрезвычайных ситуаций она извещает людей об опасности. Поэтому всегда должна быть готова к работе. Услышав сирену, необходимо включить радио или телевизор, прослушать сообщение и действовать по инструкции", – сообщили в управлении гражданской защиты населения Днепропетровской облгосадминистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на пешеходном переходе женщина сбила мужчину, переехав ему руки. После - скрылась с места события.

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