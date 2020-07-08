В Днепре зафиксировали три исторических температурных рекорда

В Днепре 5, 6 и 7 июля оказались самыми жаркими днями в истории города.

По словам начальника Днепропетровского гидрометцентра Василия Гринчака, Днепр побил все исторические температурные рекорды.

Так, 5 июля отмечено 37,5 градусов. До этого в 1938 году в этот день было 37,4 градуса.

6 июля наблюдалось 37,7 градусов. В этот день в 1922 году было 37,3 градуса.

7 июля столбик термометра поднялся до отметки 37,3 градуса, что почти на градус выше температуры воздуха, которая наблюдалась в этот день в 1955 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что ночь на 5 июля в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Всего в столице с начала текущего года было установлено 24 температурных рекорда.