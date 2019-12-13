Ночью 13 декабря в Днепре сгорели три автомобиля. Одно из происшествий зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. При пожарах пострадали Chevrolet Lacetti, Skoda Octavia и Mazda 6.

Автомобили буквально сгорели дотла в Новокодакском, Чечеловском и Соборном районах города. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре за ночь сгорели 3 авто: поджигатели попали на видео Коллаж

Все авто, вероятно, подожгли злоумышленники. Одно из преступлений на улице Новошкольной попало на видео. На записи видно, как два парня обливают капот неизвестной жидкостью, а затем поджигают машину. Правоохранители начали выяснять подробности случившегося.

Один из владельцев пострадавших машин отметил, что первый раз поставил машину не там, где обычно. Мужчина уверен, что у него нет недоброжелателей, которые могли сделать подобное.

Стоит отметить, что в Днепре регулярно горят автомобили. Ранее, 21 октября, в гаражном кооперативе "Колос-3" дотла сгорели четыре машины. А 24 сентября на улице Большой Диевской от огня пострадали Honda CR-V и Volkswagen Passat.

В Днепре сожгли автомобили Telegram-канал "Х**вый Днепр"

В Днепре сожгли автомобили Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре за ночь сгорели 2 авто. Первое возгорание произошло на улице Софьи Ковалевской, где около 2:40 загорелся Volkswagen Passat. В 3:45, на жилом массиве Тополь-3, дотла сгорела Toyota Camry.

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