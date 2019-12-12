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12 декабря • обновлено в 09:42
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Карина Бондаренко

В Днепре встали троллейбусы четырех маршрутов: причина

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Утром 12 декабря в Днепре произошло ДТП на проспекте Гагарина. В районе "Подстанции" столкунулись троллейбус и легковушка.

В связи с этим задерживаются троллейбусы маршрутов №16, 21, 19 и "А". Об этом OBOZREVATEL сообщил заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков.

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Днепрян просят учесть эти изменения при передвижении по городу.

В Днепре встали троллейбусы

В Днепре встали троллейбусы

Фото очевидцев

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Днепра в автомобиле нашли мертвым водителя такси. Мужчину более суток искали родственники.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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