В Днепре встали троллейбусы четырех маршрутов: причина

Утром 12 декабря в Днепре произошло ДТП на проспекте Гагарина. В районе "Подстанции" столкунулись троллейбус и легковушка.

В связи с этим задерживаются троллейбусы маршрутов №16, 21, 19 и "А". Об этом OBOZREVATEL сообщил заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков.

Днепрян просят учесть эти изменения при передвижении по городу.

В Днепре встали троллейбусы Фото очевидцев

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Днепра в автомобиле нашли мертвым водителя такси. Мужчину более суток искали родственники.

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