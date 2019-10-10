В Днепре возобновили строительство второй очереди объездной дороги со стороны Запорожья.

На данный момент там укладывают выравнивающий слой и асфальтобетонное покрытие в направлении аэропорта "Днепропетровск", сообщили на сайте Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Отметим, что в прошлом году на объездной дороге был построен и введен в эксплуатацию путепровод. Следующим этапом станет строительство развязки над улицей Аэропортовской и дорога до Южного моста.

В Днепре возобновили строительство объездной дороги Информатор

"Завершение строительства позволит увеличить пропускную способность дорог, которые проходят через город, вывести за его пределы значительную часть транзитных транспортных потоков и сократит маршрут перевозок и транспортировки", - отметили в Службе автомобильных дорог.

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский проверил строительство объездной дороги под Днепром.

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