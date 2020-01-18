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18 января • обновлено в 15:21
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В Днепре возле автовокзала нашли человеческий череп. Фото 18+

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В субботу, 18 января, в Днепре возле парка Памяти и Примирения напротив автовокзала мужчина наткнулся на человеческие останки.

Мужчина проходил мимо склона по тротуару и заметил, что в земле лежит предмет похожий на череп. Об этом сообщил Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место сразу же направили экипаж патрульной полиции и следственно-оперативную группу. Оказалось, что останки действительно принадлежат человеку. Там были обнаружены часть черепа и нижняя челюсть.

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Фрагменты доставят в бюро судебно-медицинской экспертизы, где и выяснят, кому они могли принадлежать и сколько времени останки пробыли в земле.

В парке обнаружили человеческий череп

В парке обнаружили человеческий череп

Информатор

В парке обнаружили человеческий череп

В парке обнаружили человеческий череп

Информатор

В парке обнаружили человеческий череп

В парке обнаружили человеческий череп

Информатор

Согласно историческим заметкам, раньше на месте парка было кладбище. Возникло оно в конце 18 века, поэтому не исключено, что останки лежат здесь примерно с этого времени. Также есть версия, что этим останки могут иметь отношение к временам Крымской войны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепропетровской области обнаружили тело мужчины, не подающего признаков жизни. Его с численными гематомами и ампутированной ногой вытащили из реки.

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Место
Украина Днепр
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