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12 сентября • обновлено в 14:44
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В Днепре вместо троллейбусов будут ездить автобусы: подробности

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В Днепре вместо троллейбусов на маршруты выйдут автобусы.

Изменения произойдут на троллейбусном маршруте №14, сообщили в пресс-службе городского совета.

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Троллейбус

Троллейбус

Днепр Час

Так, 12 и 13 сентября троллейбус №14, курсирующий с жилмассива Солнечный до улицы Глинки и наоборот, будут обслуживать автобусы.

Отметим, что при этом стоимость проезда не изменится и составит 4 гривны.

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Расписание движения:

Расписание движения

Расписание движения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре маршрутчик-хам попал на видео.

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Место
Украина Днепр
Теги
маршрутка транспорт
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