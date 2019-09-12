В Днепре вместо троллейбусов будут ездить автобусы: подробности

В Днепре вместо троллейбусов на маршруты выйдут автобусы.
Изменения произойдут на троллейбусном маршруте №14, сообщили в пресс-службе городского совета.
Троллейбус
Днепр Час
Так, 12 и 13 сентября троллейбус №14, курсирующий с жилмассива Солнечный до улицы Глинки и наоборот, будут обслуживать автобусы.
Отметим, что при этом стоимость проезда не изменится и составит 4 гривны.
Расписание движения:
Расписание движения
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре маршрутчик-хам попал на видео.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!