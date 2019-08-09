В трех районах Днепра отключат свет: названы адреса

В Днепре 12 августа без света останутся несколько районов.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света МедиаБрест

Электричества не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Донецкое шоссе, 120, 124.

Новокодакский район:

ул. Ближняя, 31;

ул. Камянская, 8 — 22, 11, 13, 19, 23 — 27;

ул. Коксовая, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 20, 21;

ул. Ивасюка, 40.

Соборный район:

ул. Гарина, 1 — 57, 2 — 52;

ул. Писарева, 47 — 55.

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