В трех районах Днепра отключат свет: названы адреса

В Днепре 12 августа без света останутся несколько районов.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
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Электричества не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Донецкое шоссе, 120, 124.
Новокодакский район:
ул. Ближняя, 31;
ул. Камянская, 8 — 22, 11, 13, 19, 23 — 27;
ул. Коксовая, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 20, 21;
ул. Ивасюка, 40.
Соборный район:
ул. Гарина, 1 — 57, 2 — 52;
ул. Писарева, 47 — 55.
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