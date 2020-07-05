В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 5 июля в Днепре коронавирусом заразились 518 человек, трое из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находятся 84 человека. 35 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 445 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирус в мире по состоянию на 5 июля инфицировал уже более 11 млн человек. При этом его жертвами стали более 533 тыс. больных, а преодолеть недуг удалось более чем 6,4 млн пациентов.