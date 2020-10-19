В Днепре спрогнозировали холодную погоду 19 октября

В Днепре с 18 по 25 октября объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Так, на территории области сохранится высокая (IV класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

В понедельник, 19 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность. День пройдет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью опустится до 4-9 градусов, а днем поднимется до 11-16 градусов тепла.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 19 октября на нескольких улицах Днепра не будет электричества. Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ.