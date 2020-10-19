В Днепре собака посреди улицы разорвала руку ребенку

В воскресенье, 18 октября, в Днепре на жилом массиве Победа на ребенка напала собака.

Хозяин пса выгуливал питомца без поводка и намордника. В один момент животное вцепилось в руку мальчику, который проходил мимо и даже не подозревал об опасности, рассказала мама пострадавшего в Facebook-группе "Соборный район (ж/м Победа 1-6, Сокол 1-2, Днепр)".

Потерпевшего увезли в травмпункт со рваной раной конечности. Мальчику наложили швы, однако колоть сыворотку от бешенства не стали, порекомендовав найти хозяина пса и узнать, было ли животное привито. Так как ребенок не смог разглядеть в темноте ни породу собаки, ни ее владельца, его мама обратилась за помощью к пользователям сети.

"В травмпункте руку зашили и рекомендовали найти хозяина с собакой, чтобы избежать уколов от бешенства. Собака была с хозяином. Собака большая, чёрная, лохматая", – поделилась автор поста.

На помощь пострадавшим откликнулись местные жители. Спустя несколько часов удалось установить владельца собаки, искусавшей ребенка. Как отметила автор поста, мужчина даже не попытался помочь ее сыну.

"Говорят, что это уже не единичный случай с ним. Хозяин втыкал в телефон, а потом развернулся и ушел", – написала она.

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