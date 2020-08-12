В Днепре снова выросло количество больных коронавирусом . Коллаж

По состоянию на утро среды, 12 августа, в Днепре зафиксировали шесть новых случаев заражения COVID-19.

С начала эпидемии положительный тест получили 813 жителей города. Восемь днепрян сейчас ожидают результатов исследования в 21-й больнице, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

На данный момент с недугом борются 188 человек. В тяжелом состоянии находятся четыре пациента, один из них на аппарате ИВЛ. 625 горожан уже победили COVID-19.

Всего с начала пандемии в Днепре зафиксировали 16 летальных случаев коронавируса.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за сутки в Украине прибавилось почти 1,5 тыс. больных COVID-19.