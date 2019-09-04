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4 сентября • обновлено в 17:03
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В Днепре шесть районов останутся без света: кого коснется

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В Днепре 5 сентября в шести районах отключат электричество.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Область. онлайн

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Карпенко-Карого 1-30;

  • ул. Карпова 1а — 8;

  • ул. Луганская 1-10;

  • ул. Луговская 208-248;

  • ул. Майбороды 1;

  • туп. Неманский 1-4;

  • ул. Обуховская 1-41;

  • пер. Озерный 8, 10;

  • просп. Мануйловский 33-72, 74, 76-78;

  • ул. Ростовская 151-201;

  • туп. Ростовский 2-22;

  • ул. Саперная 126-138;

  • ул. Спортивная 2-6;

  • ул. Трамвайная 55-57;

  • пер. Школьный 10-14;

  • ул. Крюкова 26а-83;

  • ул. Саранская 8, 8а, 10;

  • ул. Таганрогская 46-82а.

Самарский район:

  • ул. Вольногорская 1-18а; 17а-71;

  • ул. Довженко 48;

  • ул. Орлиная 34-165.

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Новокодакский район:

  • ул. Сорокового 1-45, 2-46;

  • ул. Стадионная 2-36, 9-45;

  • пер. Жемчужный 1-20;

  • пер. Заповедный 1-13;

  • ул. Заповедная 1-36;

  • ул. Безлесная 18-41, 45-61, 87;

  • ул. Жемчужная 1-29;

  • ул. Ставковая 1-7;

  • ул. Загорянская 1-18;

  • ул. Колхозная Балка 1-51;

  • ж/м Покровский 4а, 4в, 4д, 4ж, 4з, 5л;

  • ул. Набережная Заводская 119ж.

Центральный район:

  • ул. Русановская 1-69;

  • ул. Флотская 72-114;

  • ул. Багрицкого 1-21, 23-73;

  • ул. Юрия Савченко 117, 119, 121а;

  • ул. Гродненская 2а;

  • пер. Европейский 2-12, 5-7;

  • пер. 1-й Наклонный 2-14;

  • ул. Надежды Алексеенко 129-143;

  • ул. Платовская 1-28;

  • ул. Кавалерийская 28-44; 9-21;

  • ул. Рабочая 2-4;

  • ул. Канатная 3-21; 50-122;

  • ул. Аптекарьская балка 15-90;

  • ул. Кабардиновская 1-26.

Шевченковский район:

  • ж/м Тополь-3, 78,74, 72;

  • Запорожское шоссе 53а, 53б, 80, 52Д, 52Е, 68.

Чечеловский район:

  • ул. Васильевская 1-17;

  • ул. Аптекарьская балка 139, 141, 123-131, 91-121;

  • пер. Токарный 1-47.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 5 сентября запланировано масштабное отключение воды на нескольких улицах.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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