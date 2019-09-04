В Днепре шесть районов останутся без света: кого коснется

В Днепре 5 сентября в шести районах отключат электричество.
Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Область. онлайн
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Карпенко-Карого 1-30;
ул. Карпова 1а — 8;
ул. Луганская 1-10;
ул. Луговская 208-248;
ул. Майбороды 1;
туп. Неманский 1-4;
ул. Обуховская 1-41;
пер. Озерный 8, 10;
просп. Мануйловский 33-72, 74, 76-78;
ул. Ростовская 151-201;
туп. Ростовский 2-22;
ул. Саперная 126-138;
ул. Спортивная 2-6;
ул. Трамвайная 55-57;
пер. Школьный 10-14;
ул. Крюкова 26а-83;
ул. Саранская 8, 8а, 10;
ул. Таганрогская 46-82а.
Самарский район:
ул. Вольногорская 1-18а; 17а-71;
ул. Довженко 48;
ул. Орлиная 34-165.
Новокодакский район:
ул. Сорокового 1-45, 2-46;
ул. Стадионная 2-36, 9-45;
пер. Жемчужный 1-20;
пер. Заповедный 1-13;
ул. Заповедная 1-36;
ул. Безлесная 18-41, 45-61, 87;
ул. Жемчужная 1-29;
ул. Ставковая 1-7;
ул. Загорянская 1-18;
ул. Колхозная Балка 1-51;
ж/м Покровский 4а, 4в, 4д, 4ж, 4з, 5л;
ул. Набережная Заводская 119ж.
Центральный район:
ул. Русановская 1-69;
ул. Флотская 72-114;
ул. Багрицкого 1-21, 23-73;
ул. Юрия Савченко 117, 119, 121а;
ул. Гродненская 2а;
пер. Европейский 2-12, 5-7;
пер. 1-й Наклонный 2-14;
ул. Надежды Алексеенко 129-143;
ул. Платовская 1-28;
ул. Кавалерийская 28-44; 9-21;
ул. Рабочая 2-4;
ул. Канатная 3-21; 50-122;
ул. Аптекарьская балка 15-90;
ул. Кабардиновская 1-26.
Шевченковский район:
ж/м Тополь-3, 78,74, 72;
Запорожское шоссе 53а, 53б, 80, 52Д, 52Е, 68.
Чечеловский район:
ул. Васильевская 1-17;
ул. Аптекарьская балка 139, 141, 123-131, 91-121;
пер. Токарный 1-47.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 5 сентября запланировано масштабное отключение воды на нескольких улицах.
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