В Днепре шесть районов останутся без света: кого коснется

В Днепре 5 сентября в шести районах отключат электричество.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Новости В Днепре внезапно подешевел проезд в троллейбусе

Отключение света Область. онлайн

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Карпенко-Карого 1-30;

ул. Карпова 1а — 8;

ул. Луганская 1-10;

ул. Луговская 208-248;

ул. Майбороды 1;

туп. Неманский 1-4;

ул. Обуховская 1-41;

пер. Озерный 8, 10;

просп. Мануйловский 33-72, 74, 76-78;

ул. Ростовская 151-201;

туп. Ростовский 2-22;

ул. Саперная 126-138;

ул. Спортивная 2-6;

ул. Трамвайная 55-57;

пер. Школьный 10-14;

ул. Крюкова 26а-83;

ул. Саранская 8, 8а, 10;

ул. Таганрогская 46-82а.

Самарский район:

ул. Вольногорская 1-18а; 17а-71;

ул. Довженко 48;

ул. Орлиная 34-165.

Новокодакский район:

ул. Сорокового 1-45, 2-46;

ул. Стадионная 2-36, 9-45;

пер. Жемчужный 1-20;

пер. Заповедный 1-13;

ул. Заповедная 1-36;

ул. Безлесная 18-41, 45-61, 87;

ул. Жемчужная 1-29;

ул. Ставковая 1-7;

ул. Загорянская 1-18;

ул. Колхозная Балка 1-51;

ж/м Покровский 4а, 4в, 4д, 4ж, 4з, 5л;

ул. Набережная Заводская 119ж.

Центральный район:

ул. Русановская 1-69;

ул. Флотская 72-114;

ул. Багрицкого 1-21, 23-73;

ул. Юрия Савченко 117, 119, 121а;

ул. Гродненская 2а;

пер. Европейский 2-12, 5-7;

пер. 1-й Наклонный 2-14;

ул. Надежды Алексеенко 129-143;

ул. Платовская 1-28;

ул. Кавалерийская 28-44; 9-21;

ул. Рабочая 2-4;

ул. Канатная 3-21; 50-122;

ул. Аптекарьская балка 15-90;

ул. Кабардиновская 1-26.

Шевченковский район:

ж/м Тополь-3, 78,74, 72;

Запорожское шоссе 53а, 53б, 80, 52Д, 52Е, 68.

Чечеловский район:

ул. Васильевская 1-17;

ул. Аптекарьская балка 139, 141, 123-131, 91-121;

пер. Токарный 1-47.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 5 сентября запланировано масштабное отключение воды на нескольких улицах.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся