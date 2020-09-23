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В Днепре "Ромео" по трубе полез на 16-й этаж к любимой. Фото

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
4,8 т.
В Днепре ''Ромео'' по трубе полез на 16-ый этаж к любимой. Источник: Коллаж

В среду, 23 сентября, в Днепре на улице Тополиной 29-летний парень пытался по газовой трубе забраться на 16-ый этаж жилого дома, где находится квартира его возлюбленной.

Войти в многоэтажку горожанину не позволила консьержка. Так как девушка не отвечала на звонки и, по словам днепрянина, могла находиться в опасности, он решился на крайние меры, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Днепре парень пытался забраться на 16-ый этаж многоэтажки.

Очевидцы инцидента вызвали на место патрульных. На момент приезда полицейских парень успел преодолеть более половины пути. Охранникам порядка удалось уговорить гражданина не подвергать свою жизнь опасности и спуститься на землю.

От медицинской помощи горожанин отказался. Его вещи, оставленные на подоконнике седьмого этажа, достали спасатели с помощью лестницы. Патрульные доставили хулигана домой, передали родным и провели профилактическую беседу.

Инцидент случился на улице Тополиной.
На место вызвали полицию и спасателей.
Горожанин не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре супруги торговали психотропами из России под видом БАДов.

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