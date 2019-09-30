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30 сентября • обновлено в 11:17
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В Днепре резко ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

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В Днепре 30 сентября объявили штормовое предупреждение.

Так, на территории области синоптики прогнозируют сложные погодные условия. Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

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Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение

Фокус.ua

В понедельник, 30 сентября, в городе и местами по области ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности - желтый. Температура воздуха ночью опустится до 10-12 градусов, а днем поднимется до 20-22 градусов.

Во вторник, 1 октября, прогнозируется сильный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов, днем - 17-19 градусов.

Среда, 2 октября, пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют южный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до 8-10 градусов, а днем поднимется до 21-23 градусов.

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, последний день сентября порадует украинцев хорошей погодой. По прогнозам синоптиков, начинается потепление и "бабье лето".

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Место
Украина Днепр
Тег
погода
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