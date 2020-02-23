В Днепре разыскивают без вести пропавшего 16-летнего парня. Фото

В Днепре полиция разыскивает 16-летнего Луку Татаринова, который еще 21 февраля ушел из дома.

Вечером 21 февраля он пришел в церковь на улице Комсомольской в Днепре, где переночевал. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

22 февраля около 8 утра парень ушел из церкви и до сих пор его местонахождение не известно.

Пропал Лука Татаринов Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Приметы несовершеннолетнего: возраст 14-15 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые.

Был одет: камуфляжная куртка, черная кепка, обут в ботинки черного цвета (берцы), с собой был рюкзак.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на Набережной Победы среди гаражей обнаружили 15-летнюю девочку. На ее теле были следы насилия. За избиение полицейские задержали 19-летнего парня.

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