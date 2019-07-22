В Днепре пройдет уникальный ночной забег: назвали дату и условия

В Днепре 27 июля состоится оригинальный ночной забег - 10K NIGHT RUN.

Особенностью мероприятия является бег по ночному городу, сообщает Событие.

После завершения забега ожидается награждение участников, отдых у бассейна, дискотека и романтическая встреча рассвета.

Поднимать настроение участникам будут диджеи и бармены.

Ночной забег Love Radio

Забег будет проводиться на различных дистанциях:

Индивидуальный зачет - 5 и 10 км,

Командный зачет - эстафета 4×2,5 км.

Старт забега - 27 июля в 23:30.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

В стартовый пакет участника входит номер, чип и неоновые браслеты.

Награждение будет происходить в категории "абсолют".

Также предусмотрена отдельная номинация "Самый яркий и светящийся участник". Тот, кому удастся финишировать на дистанции 10 км в 00:00, получит отдельный приз от организатора мероприятия - бегового клуба Start Dnipro.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре через Новый мост можно перебраться на самокате.

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