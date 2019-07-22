В Днепре пройдет уникальный ночной забег: назвали дату и условия

В Днепре 27 июля состоится оригинальный ночной забег - 10K NIGHT RUN.
Особенностью мероприятия является бег по ночному городу, сообщает Событие.
После завершения забега ожидается награждение участников, отдых у бассейна, дискотека и романтическая встреча рассвета.
Поднимать настроение участникам будут диджеи и бармены.
Ночной забег
Love Radio
Забег будет проводиться на различных дистанциях:
Индивидуальный зачет - 5 и 10 км,
Командный зачет - эстафета 4×2,5 км.
Старт забега - 27 июля в 23:30.
Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.
В стартовый пакет участника входит номер, чип и неоновые браслеты.
Награждение будет происходить в категории "абсолют".
Также предусмотрена отдельная номинация "Самый яркий и светящийся участник". Тот, кому удастся финишировать на дистанции 10 км в 00:00, получит отдельный приз от организатора мероприятия - бегового клуба Start Dnipro.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре через Новый мост можно перебраться на самокате.
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