В Днепре пройдет масштабный фестиваль "БеzViz"

БezViz Festival — новое имя на фестивальной карте Украины. Над организацией работает команда "Культурная Столица" в партнёрстве с одним из крупнейших музыкальных фестивалей страны Faine Misto.

БezViz Festival пройдёт с 2 по 4 августа в самом сердце Днепра – на Монастырском острове, а это 146 000 квадратных метров для веселья и музыки.

Преимущество такой локации в том, что к ней легко добраться в любое время. При этом всё ещё оставаясь на природе и слушая любимых артистов на берегу Днепра.

БezViz Festival Карабас

Организаторы постарались над тем, чтобы вам не обязательно было покидать территорию фестиваля: охраняемый палаточный городок будет находиться прямо на острове. Тут же будут камеры хранения и пункты для подзарядки гаджетов.

В дневное время, пока на основных сценах затишье, можно посетить парк развлечений, ярмарку, мастер-классы, шоукейсы и многое другое. На фудкорте любой сможет найти что-то по вкусу и за приемлемую цену.

БezViz Festival — единственный в Украине фестиваль, который проходит на острове. К территории будут вести два моста, один из которых — понтонный — специально монтируется для БezViz.

В лайнапе БezViz Festival более 40 участников из Украины и зарубежья. На фестивале выступят Skindred, Kadebostany, Lordi, Crazy Town, Бумбокс, 5'nizza, Pianoбой, ТНМК, Bahroma, Vivienne Mort, DETACH, Zardonic, YUKO, LATEXFAUNA, Space of Variations, Курган и Агрегат, Pavlik OverDrive.

Сцен же на фестивале будет три: White, Yellow и Module.

Последняя из них — электронная. На Module Stage уже заявлены Kurs Valüt, Monotonne, Jungleman, Max Rider, Funky Roger и ещё 20 артистов. Музыка здесь будет звучать непрерывно 72 часа: techno, house, drum and bass и jungle. Рядом будут проходить спортивные активности, оборудован бар на воде. Module Stage – это отдельный мир на острове, где размеренный лаунж будет перетекать в ночные рейвы.

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