В Днепре преобразили один из главных пляжей города. Фото

В Днепре преобразили пляж на Монастырском острове.

За две недели пляж привели в порядок, чтобы все желающие могли нормально отдохнуть, сообщил Департамент парков и рекреации Днепровского городского совета на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, было установлено 20 новых мусорных урн.

Новые урны Facebook Департамента парков и рекреации

Также отремонтировали велостоянки.

Велостоянки на пляже Facebook Департамента парков и рекреации

Работники очистили водосточные ливни.

Водосточные ливни Facebook Департамента парков и рекреации

А дороги очистили от песка и старых листьев.

Чистые дороги на пляже Facebook Департамента парков и рекреации

Чистые дороги на пляже Facebook Департамента парков и рекреации

Пляж на Монастырском острове Facebook Департамента парков и рекреации

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре строят понтонный мост на Монастырский остров.

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