В Днепре преобразили один из главных пляжей города. Фото

В Днепре преобразили пляж на Монастырском острове.
За две недели пляж привели в порядок, чтобы все желающие могли нормально отдохнуть, сообщил Департамент парков и рекреации Днепровского городского совета на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, было установлено 20 новых мусорных урн.
Новые урны
Facebook Департамента парков и рекреации
Также отремонтировали велостоянки.
Велостоянки на пляже
Facebook Департамента парков и рекреации
Работники очистили водосточные ливни.
Водосточные ливни
Facebook Департамента парков и рекреации
А дороги очистили от песка и старых листьев.
Чистые дороги на пляже
Facebook Департамента парков и рекреации
Чистые дороги на пляже
Facebook Департамента парков и рекреации
Пляж на Монастырском острове
Facebook Департамента парков и рекреации
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре строят понтонный мост на Монастырский остров.
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