В Днепре предупредили об отключении воды: список адресов

В Днепре по нескольким адресам не будет водоснабжения в четверг, 14 ноября.

Отключение воды связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети по адресу пр. П. Калнышевского, сообщили в коммунальном предприятии "Днепрводоканал".

В четверг в Днепре отключат воду (иллюстрация) lviv.molbuk.ua

В частности, с 10:00 до 16:00 будет прекращено водоснабжение на пр. П. Калнышевского в домах №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

Предприятие рекомендует создать необходимый запас воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре, 13 ноября, в нескольких районах не будет электричества. Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей.

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