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9 декабря • обновлено в 11:51
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Карина Бондаренко

В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

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В Днепре, 10 декабря, с 10:00 до 22:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

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Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Святослава Храброго, 2, 4, 6, 8, 10;

  • ул. Исполкомовская, 14, 16, 18, 20, 22, 22Б, 24, 24А.

Отключение воды

Отключение воды

NewsOne

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре вечером 8 декабря посреди улицы на глазах у толпы умер мужчина. На помощь днепрянину вызвали скорую, однако медики оказались бессильны.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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