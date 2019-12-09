В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

В Днепре, 10 декабря, с 10:00 до 22:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.
Воды не будет по следующим адресам:
ул. Святослава Храброго, 2, 4, 6, 8, 10;
ул. Исполкомовская, 14, 16, 18, 20, 22, 22Б, 24, 24А.
Отключение воды
NewsOne
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре вечером 8 декабря посреди улицы на глазах у толпы умер мужчина. На помощь днепрянину вызвали скорую, однако медики оказались бессильны.
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