В Днепре предупредили об отключении света: адреса

В пятницу, 6 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
Одесская жизнь
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Крюковская, 2-24, 1-45 а;
ул. Михайловская, 75-99, 8-102;
ул. Отечественная, 2-8, 3-47;
ул. Артюшенко, 78-90, 58-60-64-66/2;
ул. Робкоровская, 26-106, 27-73;
ул. Моховая, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;
ул. Волоколамская, 1-33;
ул. Желябова, 27,37-65,2-76;
ул. Лермонтова, 1-31,2-32;
ул. Промышленная, 7,35-95,32-88;
ул. Пушкина, 4-34;
ул. Северодвинская, 1-7;
ул. Шолохова, 12а, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д.
Индустриальный район:
пров. Фестивальний, 6, 12, 14, 16;
ул. Калиновая, 98, 100;
ул. С. Ковалевской, 71, 75, 77, 79;
ул. Амурская, 2-34, 1-31;
ул. Ашхабадская, 2-34, 1-29,
ул. Верещагина, 2-30, 1-29;
ул. Менделеева, 2-52, 1-47;
ул. Репина, 10;
ул. Янтарная, 54-62;
ул. М.Вовчок, 2-6, 9;
ул. Браворская, 2-6, 1-3;
ул. Вологодская, 11-21, 12-30,
ул. Енисейская, 1-37, 2-40;
ул. Дальневосточная, 1-43,
ул. С. Ковалевской, 6, 8, 10, 12.
Центральный район:
ул. Воскресенская, 14, 16, 20;
просп. О.Поля, 27д, 29;
площадь Вокзальная, 1, 2.
Шевченковский район:
ул. Краснопольская, 4а, 6а, 8-б, 10;
ж/м Тополь-2 б, 1-4.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в четверг, 5 декабря, на Запорожском шоссе в Днепре 21-летняя девушка покончила с собой, выпрыгнув с балкона на 10-м этаже.
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