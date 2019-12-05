В Днепре предупредили об отключении света: адреса

В пятницу, 6 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре Одесская жизнь

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Крюковская, 2-24, 1-45 а;

ул. Михайловская, 75-99, 8-102;

ул. Отечественная, 2-8, 3-47;

ул. Артюшенко, 78-90, 58-60-64-66/2;

ул. Робкоровская, 26-106, 27-73;

ул. Моховая, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;

ул. Волоколамская, 1-33;

ул. Желябова, 27,37-65,2-76;

ул. Лермонтова, 1-31,2-32;

ул. Промышленная, 7,35-95,32-88;

ул. Пушкина, 4-34;

ул. Северодвинская, 1-7;

ул. Шолохова, 12а, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д.

Индустриальный район:

пров. Фестивальний, 6, 12, 14, 16;

ул. Калиновая, 98, 100;

ул. С. Ковалевской, 71, 75, 77, 79;

ул. Амурская, 2-34, 1-31;

ул. Ашхабадская, 2-34, 1-29,

ул. Верещагина, 2-30, 1-29;

ул. Менделеева, 2-52, 1-47;

ул. Репина, 10;

ул. Янтарная, 54-62;

ул. М.Вовчок, 2-6, 9;

ул. Браворская, 2-6, 1-3;

ул. Вологодская, 11-21, 12-30,

ул. Енисейская, 1-37, 2-40;

ул. Дальневосточная, 1-43,

ул. С. Ковалевской, 6, 8, 10, 12.

Центральный район:

ул. Воскресенская, 14, 16, 20;

просп. О.Поля, 27д, 29;

площадь Вокзальная, 1, 2.

Шевченковский район:

ул. Краснопольская, 4а, 6а, 8-б, 10;

ж/м Тополь-2 б, 1-4.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в четверг, 5 декабря, на Запорожском шоссе в Днепре 21-летняя девушка покончила с собой, выпрыгнув с балкона на 10-м этаже.

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