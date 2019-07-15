Городской совет Днепра просят круглосуточно наблюдать за Центральным мостом из-за коротких сроков ремонтных работ.

Об этом стало известно из петиции на сайте городского совета. Она появилась сегодня, 15 июля.

"Считаю, что такой короткий срок почти нереальный, чтобы выполнить эти работы. А если выдержать этот срок, то ремонт будет выполнен некачественно. Поэтому считаю необходимым создать комиссию из представителей ГАСК, профильных институтов, привлечь экспертов, общественность, СМИ, которые круглосуточно будут контролировать ход работ", - написал автор обращения.

Центральный (Новый) мост в Днепре

Чтобы петицию рассмотрели на сессии городского совета, она должна набрать 1000 голосов. На данный момент обращение поддержали 16 человек. До конца сбора подписей осталось 90 дней.

Центральный (Новый) мост в Днепре

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Центральный мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

Центральный (Новый) мост в Днепре

Позже Филатов прокомментировал пари с Зеленским. Он сообщил, что он никогда не держался за свою должность.

Центральный (Новый) мост в Днепре

Центральный (Новый) мост в Днепре

Центральный (Новый) мост в Днепре

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