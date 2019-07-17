В Днепре отремонтируют подъезды в домах на десятки миллионов гривень

Городские службы Днепра намерены провести ремонт в подъездах 140 домов.

Общая стоимость ремонтных работ составит около 67 млн гривень, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пресс-служба Днепровского городского совета

"Сейчас текущий ремонт запланировано в 140 домах города на общую сумму 67 миллионов гривень. Из них в 33 домах все необходимые работы уже выполнены", - цитирует пресс-служба слова директора департамента жилищного хозяйства горсовета Владислава Грицая.

При этом адреса и сроки проведения работ не уточняются.

В среду, 17 июля, городские власти отчитались о проведении ремонта в подъездах домов № 4 и № 6 на улице Савкина.

Общая сумма ремонта в двух домах - 3 млн гривень Пресс-служба Днепровского городского совета

На межлестничных площадках установлены новые двери Пресс-служба Днепровского городского совета

В 33 домах ремонт уже завершен Пресс-служба Днепровского городского совета

Общая стоимость ремонтных работ составила около 3 млн гривень.

Отмечается, что жители домов довольны ремонтом, однако ряд нерешенных вопросов еще остается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в метро Днепра проведут грандиозный ремонт за 5 миллионов гривень.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!