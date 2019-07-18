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В Днепре отключат свет: стало известно, когда и где

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В пятницу, 19-го июля, ожидается отключение энергоснабжения клиентов Шевченковского и Новокодакского районов Днепра.

Отключение связано с необходимостью провести капитальный ремонт и техническое обслуживание контактных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети".

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Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

Телеканал 24

В частности, света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • ул. Троицкая, 20а.

Новокодакский район:

  • ул. Мониторная, 1, 1а, 2, 3, 7ж;

  • ул. Метростроевская, 12;

  • АЗС, ул. Большая Диевская, 52, 133 — 175, 112б, 126, 134, 181, 181а, 183, 185, 187;

  • ж. д. ул. Ватутина, 1 — 11;

  • ж. д. переулок Армейский, 1 — 15, 2 — 22;

  • ж. д. переулок Краснокалиновый, 91 — 111, 54 — 94, 24 — 40, 47 — 75, 49а;

  • изготовление памятников;

  • гаражи;

  • "Майорика";

  • цех макаронных изделий ЧП "Комский";

  • автостоянка ЧП "Авраменко";

  • ЧП "Опекун", ул. Ватутина, 1;

  • гаражи "Парус";

  • гаражи "Гарант";

  • ул. Ватутина, 5б;

  • кооператив "Метро";

  • ООО "Автосервис "Гвоздик";

  • гаражный кооператив "Коммунар";

  • автомойка, ФЛП "Петровский".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине перекрыли дорогу с требованием восстановить электричество.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ЖКХ коммунальные услуги
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