В Днепре отключат свет: стало известно, когда и где

В пятницу, 19-го июля, ожидается отключение энергоснабжения клиентов Шевченковского и Новокодакского районов Днепра.

Отключение связано с необходимостью провести капитальный ремонт и техническое обслуживание контактных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре Телеканал 24

В частности, света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Троицкая, 20а.

Новокодакский район:

ул. Мониторная, 1, 1а, 2, 3, 7ж;

ул. Метростроевская, 12;

АЗС, ул. Большая Диевская, 52, 133 — 175, 112б, 126, 134, 181, 181а, 183, 185, 187;

ж. д. ул. Ватутина, 1 — 11;

ж. д. переулок Армейский, 1 — 15, 2 — 22;

ж. д. переулок Краснокалиновый, 91 — 111, 54 — 94, 24 — 40, 47 — 75, 49а;

изготовление памятников;

гаражи;

"Майорика";

цех макаронных изделий ЧП "Комский";

автостоянка ЧП "Авраменко";

ЧП "Опекун", ул. Ватутина, 1;

гаражи "Парус";

гаражи "Гарант";

ул. Ватутина, 5б;

кооператив "Метро";

ООО "Автосервис "Гвоздик";

гаражный кооператив "Коммунар";

автомойка, ФЛП "Петровский".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине перекрыли дорогу с требованием восстановить электричество.

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