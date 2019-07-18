В Днепре отключат свет: стало известно, когда и где

В пятницу, 19-го июля, ожидается отключение энергоснабжения клиентов Шевченковского и Новокодакского районов Днепра.
Отключение связано с необходимостью провести капитальный ремонт и техническое обслуживание контактных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
Телеканал 24
В частности, света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Троицкая, 20а.
Новокодакский район:
ул. Мониторная, 1, 1а, 2, 3, 7ж;
ул. Метростроевская, 12;
АЗС, ул. Большая Диевская, 52, 133 — 175, 112б, 126, 134, 181, 181а, 183, 185, 187;
ж. д. ул. Ватутина, 1 — 11;
ж. д. переулок Армейский, 1 — 15, 2 — 22;
ж. д. переулок Краснокалиновый, 91 — 111, 54 — 94, 24 — 40, 47 — 75, 49а;
изготовление памятников;
гаражи;
"Майорика";
цех макаронных изделий ЧП "Комский";
автостоянка ЧП "Авраменко";
ЧП "Опекун", ул. Ватутина, 1;
гаражи "Парус";
гаражи "Гарант";
ул. Ватутина, 5б;
кооператив "Метро";
ООО "Автосервис "Гвоздик";
гаражный кооператив "Коммунар";
автомойка, ФЛП "Петровский".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине перекрыли дорогу с требованием восстановить электричество.
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