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В Днепре обещают выпадение пятимесячной нормы осадков за сутки

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В Днепре обещают выпадение пятимесячной нормы осадков в течение воскресенья, 4 августа.

Таковы могут быть результаты дошедшего до Днепра циклона, сообщают в пресс-службе Днепровского городского совета.

В Днепре обещают выпадение пятимесячной нормы осадков за сутки

Україна Нова

"На Днепр надвигается непогода. Так, на 4 августа в городе прогнозируется выпадение пятимесячной нормы осадков", - сказано в соответствующем сообщении.

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Данную информацию также опубликовал на своей странице Facebook мэр города Борис Филатов.

В Днепр пришел циклон

В Днепр пришел циклон

Facebook Бориса Филатова

Он призвал жителей Днепра обезопасить себя и свое имущество на время непогоды, в частности, переставить автомобили, укрепить навесы, переместить на возвышенность ценные вещи, зарядить мобильные телефоны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре срочно объявили штормовое предупреждение.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр погода Укргидрометцентр
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