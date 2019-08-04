В Днепре обещают выпадение пятимесячной нормы осадков за сутки

В Днепре обещают выпадение пятимесячной нормы осадков в течение воскресенья, 4 августа.

Таковы могут быть результаты дошедшего до Днепра циклона, сообщают в пресс-службе Днепровского городского совета.

Україна Нова

"На Днепр надвигается непогода. Так, на 4 августа в городе прогнозируется выпадение пятимесячной нормы осадков", - сказано в соответствующем сообщении.

Данную информацию также опубликовал на своей странице Facebook мэр города Борис Филатов.

В Днепр пришел циклон Facebook Бориса Филатова

Он призвал жителей Днепра обезопасить себя и свое имущество на время непогоды, в частности, переставить автомобили, укрепить навесы, переместить на возвышенность ценные вещи, зарядить мобильные телефоны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре срочно объявили штормовое предупреждение.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал