В Днепре обещают выпадение пятимесячной нормы осадков за сутки

В Днепре обещают выпадение пятимесячной нормы осадков в течение воскресенья, 4 августа.
Таковы могут быть результаты дошедшего до Днепра циклона, сообщают в пресс-службе Днепровского городского совета.
Україна Нова
"На Днепр надвигается непогода. Так, на 4 августа в городе прогнозируется выпадение пятимесячной нормы осадков", - сказано в соответствующем сообщении.
Данную информацию также опубликовал на своей странице Facebook мэр города Борис Филатов.
В Днепр пришел циклон
Facebook Бориса Филатова
Он призвал жителей Днепра обезопасить себя и свое имущество на время непогоды, в частности, переставить автомобили, укрепить навесы, переместить на возвышенность ценные вещи, зарядить мобильные телефоны.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре срочно объявили штормовое предупреждение.
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