В Днепре несколько улиц останутся без воды: кого коснется

В пятницу, 7 февраля, в Днепре с 10:00 до 16:00 на нескольких улицах не будет водоснабжения.
Отключение связано с проведением ремонтных работ, сообщает "Днепр оперативный".
Отключение воды
НашКиев.UA
Воды не будет по следующим адресам:
ул. Образцова, 1/1; 1/2; 1/3;
ул. Калиновая, 82; 82А; 82Б; 84; 86; 88; 88А; 90; 94; 96; 96А; 98; 100; 100А;
ул. Ковалевской, 62; 69; 71; 73; 75; 84; 86; 88; 90; 92;
Школа №74; 74А;
Детский сад №92.
Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 7 февраля, Украину накроют снегопады и ударят морозы до минус десяти градусов. Холоднее всего будет в восточных регионах страны.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!