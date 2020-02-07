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8 февраля • обновлено в 07:30
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София Ковнир

В Днепре несколько улиц останутся без воды: кого коснется

1.4т
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В пятницу, 7 февраля, в Днепре с 10:00 до 16:00 на нескольких улицах не будет водоснабжения.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, сообщает "Днепр оперативный".

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Отключение воды

Отключение воды

НашКиев.UA

Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Образцова, 1/1; 1/2; 1/3;

  • ул. Калиновая, 82; 82А; 82Б; 84; 86; 88; 88А; 90; 94; 96; 96А; 98; 100; 100А;

  • ул. Ковалевской, 62; 69; 71; 73; 75; 84; 86; 88; 90; 92;

  • Школа №74; 74А;

  • Детский сад №92.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 7 февраля, Украину накроют снегопады и ударят морозы до минус десяти градусов. Холоднее всего будет в восточных регионах страны.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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