В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

В пятницу, 28 февраля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре Одесская жизнь

Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

Новокодакский район:

ул. Мицкевича, 3-25, 2-22;

ул. Костюшко, 1-25, 2-28;

ул. Нежинская, 3-41, 2-36;

ул. Омская, 13, 15;

ул. Большая Диевская, 265, 265А;

ул. Уильямса, 90.

Шевченковский район:

ул. Загородная, 7-47, 6-88;

ул. Симона Петлюры, 2-4, 1-7;

ул. Дегтярева, 20-36;

ул. Курганская, 31-49;

ж/м Тополь-3, 30, 31А, 31Б, 31;

ул. Паникахи, 115, 119, 119А, 119Б, 119Д, 119Г;

Запорожское шоссе, 82, 88, 98Б;

ул. Научная, 41, 68;

ул. Коныского, 78-154, 107-193;

ул. Купянская, 2-54, 5-47.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.

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