В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

В пятницу, 28 февраля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
Одесская жизнь
Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
Новокодакский район:
ул. Мицкевича, 3-25, 2-22;
ул. Костюшко, 1-25, 2-28;
ул. Нежинская, 3-41, 2-36;
ул. Омская, 13, 15;
ул. Большая Диевская, 265, 265А;
ул. Уильямса, 90.
Шевченковский район:
ул. Загородная, 7-47, 6-88;
ул. Симона Петлюры, 2-4, 1-7;
ул. Дегтярева, 20-36;
ул. Курганская, 31-49;
ж/м Тополь-3, 30, 31А, 31Б, 31;
ул. Паникахи, 115, 119, 119А, 119Б, 119Д, 119Г;
Запорожское шоссе, 82, 88, 98Б;
ул. Научная, 41, 68;
ул. Коныского, 78-154, 107-193;
ул. Купянская, 2-54, 5-47.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.
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