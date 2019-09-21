В Днепре несколько районов останутся без света: список адресов

В понедельник, 23 сентября, в пяти районах Днепра временно может отсутствовать электроснабжение.
Как сообщают в ДТЭК Днепровские электросети, отключение связано с работами по плановому обслуживанию электросетей.
В 5т-и районах Днепра в понедельник не будет света (иллюстрация)
prm.ua
В частности, отключение света планируется по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район
пер. Балканский;
ул. Ингульская, 113 — 147, 254 — 312;
ул. Передовая, 427;
Новокодакский район
ул. Пушкина, 1 — 93, 2 — 92;
пер. Пушкина, 1 — 27;
ул. Академика Павлова, 29;
ул. Айдаровская, 1 — 81, 2 — 68;
ул. Лесная, 30а, 34 — 114;
пер. Лесной, 1 — 9, 2 — 12;
Самарский район
ул. Молодогвардейская, 1, 32;
ул. Любленская, 6;
ООО "Генезис-Украина Инженеринг";
ООО "Синтез";
ЧАО "Киевстар";
ЧАО "ДКПК";
ЧП Якивец А.И.;
Соборный район
просп. Труда, 16, 16м;
ул. Стартовая, 11а, 11д, 11ж;
ул. Трудовых резервов, 7;
Чечеловский район
ул. Васильковская, 1 — 21, 2 — 16;
ул. Аптекарская балка, 1 — 145, 30 — 116;
пер. Токарный, 1 — 41, 2 — 20;
ул. Поточная, 1, 2 — 80, 33 — 37, 55 — 115;
ул. Сосновая, 1 — 71, 2 — 46;
ул. Новошкольная, 115.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре ожидается резкое ухудшение погодных условий. На территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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