В Днепре несколько районов останутся без света: список адресов

В понедельник, 23 сентября, в пяти районах Днепра временно может отсутствовать электроснабжение.

Как сообщают в ДТЭК Днепровские электросети, отключение связано с работами по плановому обслуживанию электросетей.

В 5т-и районах Днепра в понедельник не будет света (иллюстрация) prm.ua

В частности, отключение света планируется по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

пер. Балканский;

ул. Ингульская, 113 — 147, 254 — 312;

ул. Передовая, 427;

Новокодакский район

ул. Пушкина, 1 — 93, 2 — 92;

пер. Пушкина, 1 — 27;

ул. Академика Павлова, 29;

ул. Айдаровская, 1 — 81, 2 — 68;

ул. Лесная, 30а, 34 — 114;

пер. Лесной, 1 — 9, 2 — 12;

Самарский район

ул. Молодогвардейская, 1, 32;

ул. Любленская, 6;

ООО "Генезис-Украина Инженеринг";

ООО "Синтез";

ЧАО "Киевстар";

ЧАО "ДКПК";

ЧП Якивец А.И.;

Соборный район

просп. Труда, 16, 16м;

ул. Стартовая, 11а, 11д, 11ж;

ул. Трудовых резервов, 7;

Чечеловский район

ул. Васильковская, 1 — 21, 2 — 16;

ул. Аптекарская балка, 1 — 145, 30 — 116;

пер. Токарный, 1 — 41, 2 — 20;

ул. Поточная, 1, 2 — 80, 33 — 37, 55 — 115;

ул. Сосновая, 1 — 71, 2 — 46;

ул. Новошкольная, 115.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре ожидается резкое ухудшение погодных условий. На территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность

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