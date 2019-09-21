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21 сентября • обновлено в 12:35
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В Днепре несколько районов останутся без света: список адресов

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В понедельник, 23 сентября, в пяти районах Днепра временно может отсутствовать электроснабжение.

Как сообщают в ДТЭК Днепровские электросети, отключение связано с работами по плановому обслуживанию электросетей.

В 5т-и районах Днепра в понедельник не будет света (иллюстрация)

В 5т-и районах Днепра в понедельник не будет света (иллюстрация)

prm.ua

В частности, отключение света планируется по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

  • пер. Балканский;

  • ул. Ингульская, 113 — 147, 254 — 312;

  • ул. Передовая, 427;

Новокодакский район

  • ул. Пушкина, 1 — 93, 2 — 92;

  • пер. Пушкина, 1 — 27;

  • ул. Академика Павлова, 29;

  • ул. Айдаровская, 1 — 81, 2 — 68;

  • ул. Лесная, 30а, 34 — 114;

  • пер. Лесной, 1 — 9, 2 — 12;

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Самарский район

  • ул. Молодогвардейская, 1, 32;

  • ул. Любленская, 6;

  • ООО "Генезис-Украина Инженеринг";

  • ООО "Синтез";

  • ЧАО "Киевстар";

  • ЧАО "ДКПК";

  • ЧП Якивец А.И.;

Соборный район

  • просп. Труда, 16, 16м;

  • ул. Стартовая, 11а, 11д, 11ж;

  • ул. Трудовых резервов, 7;

Чечеловский район

  • ул. Васильковская, 1 — 21, 2 — 16;

  • ул. Аптекарская балка, 1 — 145, 30 — 116;

  • пер. Токарный, 1 — 41, 2 — 20;

  • ул. Поточная, 1, 2 — 80, 33 — 37, 55 — 115;

  • ул. Сосновая, 1 — 71, 2 — 46;

  • ул. Новошкольная, 115.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре ожидается резкое ухудшение погодных условий. На территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность

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Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ ДТЭК Сети
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