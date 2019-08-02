В Днепре на улицах массово отключат свет: названы адреса

В понедельник, 5 августа, в Днепре отключат свет в нескольких районах.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключат свет 057

Адреса, по которым не будет электричества:

Амур-Нижнеднепровский район:

просп. Мануйловский 47,49/55-78;

пер. Озерний 10;

ул. Обуховская 2-10/1-41;

ул. К.Карого 1-27/2-30;

ул. Луговская 2-80/1-9;

пер. Мануйловский 34-78;

ул. Карпова 1а-8;

ул. Майбороды 1;

ул. Ростовская 153-201;

ул. Саперная 126-138;

ул. Спортивная 2,6а;

ул. Трамвайная 55,57;

пер. Школьный 12;

тупик Ниманский 2,3,4;

тупик Ростовский 2-22;

ул. Гусиная 6-142,15-91;

ул. Делегатская 118-188,129-167;

ул. Робеспьера 1-29;

ул. Інгульская 2-6.

Индустриальный район:

ул. Донецкое шоссе, 15;

ул. Беляева, 16, 18, 20, 22;

пер. Фестивальный, 20, 22, 24;

ул. Щербины, 27, 29;

пер. Фестивальный, 6, 12, 14, 16;

Соборный район:

ул. Гомоненко 1-43, 2-34;

ул. Манжуры 14-54, 7-31;

пер. Дубовый 2-6,1-5;

пер. Манжуры;

пер. Азиатский;

ул. Ткаченко 90-80, 73-87;

пер. Чередниченко 16,10,23а,23а/1;

ул. Яворницкого 4-38, 1-37.

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