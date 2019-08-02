В Днепре на улицах массово отключат свет: названы адреса

В понедельник, 5 августа, в Днепре отключат свет в нескольких районах.
Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключат свет
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Адреса, по которым не будет электричества:
Амур-Нижнеднепровский район:
просп. Мануйловский 47,49/55-78;
пер. Озерний 10;
ул. Обуховская 2-10/1-41;
ул. К.Карого 1-27/2-30;
ул. Луговская 2-80/1-9;
пер. Мануйловский 34-78;
ул. Карпова 1а-8;
ул. Майбороды 1;
ул. Ростовская 153-201;
ул. Саперная 126-138;
ул. Спортивная 2,6а;
ул. Трамвайная 55,57;
пер. Школьный 12;
тупик Ниманский 2,3,4;
тупик Ростовский 2-22;
ул. Гусиная 6-142,15-91;
ул. Делегатская 118-188,129-167;
ул. Робеспьера 1-29;
ул. Інгульская 2-6.
Индустриальный район:
ул. Донецкое шоссе, 15;
ул. Беляева, 16, 18, 20, 22;
пер. Фестивальный, 20, 22, 24;
ул. Щербины, 27, 29;
пер. Фестивальный, 6, 12, 14, 16;
Соборный район:
ул. Гомоненко 1-43, 2-34;
ул. Манжуры 14-54, 7-31;
пер. Дубовый 2-6,1-5;
пер. Манжуры;
пер. Азиатский;
ул. Ткаченко 90-80, 73-87;
пер. Чередниченко 16,10,23а,23а/1;
ул. Яворницкого 4-38, 1-37.
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