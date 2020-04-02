Большое количество иногородних медиков, работающих в учреждениях здравоохранения Днепра, столкнулось с транспортной проблемой в связи с карантином. Среди них – 39-летняя Неля, младшая медсестра областной клинической больницы имени Мечникова, которая между домом и работой выбрала последнее.

Чтобы добраться в город, жительница Васильковки вынуждена ежедневно проделывать нелегкий путь. Не имея уверенности в том, что она сможет попасть домой, женщина ночует прямо на работе, оставив дочку на бабушку, рассказал на своей странице в Facebook главный врач больницы Сергей Рыженко.

"Ее высаживали из служебного вагона поезда, не брали маршрутки. Она остается после работы в свободной палате отделения, боясь повторить страшный путь обратно домой. Кушает суп, который привезла в пол-литровой баночке с двумя кусочками хлеба, не боясь за свою жизнь, считая копейки", – поделился Рыженко.

В Днепре медсестра покинула дом ради спасения тяжелых пациентов Facebook/Сергей Рыженко

Как подытожил главврач, в условиях эпидемии именно медики проявили ту человечность и самоотверженность, которой не хватает многим людям.

"Эпидемия коронавируса показала, что эти люди настоящие, а те, которые сидят на миллионах, боясь приобрести маску или шприц, считают свою жизнь для общества гораздо важнее. Коронавирус уравнял их шансы на будущее. Без кого-то мы можем и обойтись", – резюмировал Рыженко.

В комментариях под публикацией пользователи сети восторгались историей Нели и благодарили ее за ежедневные жертвы во имя людей. Некоторые из них отметили, что труд медработников в обществе все еще сильно недооценен.

"Держитесь, вы – лучшие! Сил вам и здоровья!"

"Спасибо всем докторам, особенно тем, с кем свела меня жизнь. Если переживем все это, нужно сделать все возможное, чтобы оценить этих людей так, как они этого заслуживают!"

"Я преклоняюсь перед этими людьми. В больнице Мечникова делают чудеса, в том числе и благодаря младшему медицинскому персоналу. Здесь всегда дежурят ангелы."

"На таких людях Украина и держится! Гордимся, что вы среди нас, настоящие!"

"Спасибо за жизнь!"

Скриншот Facebook/Сергей Рыженко

Скриншот Facebook/Сергей Рыженко

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине медиков не пускают в вагоны электричек.

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