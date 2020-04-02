Большое количество иногородних медиков, работающих в учреждениях здравоохранения Днепра, столкнулось с транспортной проблемой в связи с карантином. Среди них – 39-летняя Неля, младшая медсестра областной клинической больницы имени Мечникова, которая между домом и работой выбрала последнее.
Чтобы добраться в город, жительница Васильковки вынуждена ежедневно проделывать нелегкий путь. Не имея уверенности в том, что она сможет попасть домой, женщина ночует прямо на работе, оставив дочку на бабушку, рассказал на своей странице в Facebook главный врач больницы Сергей Рыженко.
"Ее высаживали из служебного вагона поезда, не брали маршрутки. Она остается после работы в свободной палате отделения, боясь повторить страшный путь обратно домой. Кушает суп, который привезла в пол-литровой баночке с двумя кусочками хлеба, не боясь за свою жизнь, считая копейки", – поделился Рыженко.
В Днепре медсестра покинула дом ради спасения тяжелых пациентов
Facebook/Сергей Рыженко
Как подытожил главврач, в условиях эпидемии именно медики проявили ту человечность и самоотверженность, которой не хватает многим людям.
"Эпидемия коронавируса показала, что эти люди настоящие, а те, которые сидят на миллионах, боясь приобрести маску или шприц, считают свою жизнь для общества гораздо важнее. Коронавирус уравнял их шансы на будущее. Без кого-то мы можем и обойтись", – резюмировал Рыженко.
В комментариях под публикацией пользователи сети восторгались историей Нели и благодарили ее за ежедневные жертвы во имя людей. Некоторые из них отметили, что труд медработников в обществе все еще сильно недооценен.
"Держитесь, вы – лучшие! Сил вам и здоровья!"
"Спасибо всем докторам, особенно тем, с кем свела меня жизнь. Если переживем все это, нужно сделать все возможное, чтобы оценить этих людей так, как они этого заслуживают!"
"Я преклоняюсь перед этими людьми. В больнице Мечникова делают чудеса, в том числе и благодаря младшему медицинскому персоналу. Здесь всегда дежурят ангелы."
"На таких людях Украина и держится! Гордимся, что вы среди нас, настоящие!"
"Спасибо за жизнь!"
Скриншот
Facebook/Сергей Рыженко
Скриншот
Facebook/Сергей Рыженко
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине медиков не пускают в вагоны электричек.
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