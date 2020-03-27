Врачи областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре спасли тяжелораненого бойца ВСУ 26-летнего Владислава.

Сержант из Ровенской области получил ранение возле поселка Новогродовка на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный врач Сергей Рыженко.

В Днепре медики спасли безнадежного раненого бойца facebook.com/rsa010963

Большие осколки прошили парню оба полушария головного мозга, он получил тяжелую контузию.

"После сложной операции с двумя большими трепанациями с удалением мозгового детрита, осколка и костей черепа, Владислав остался жить. Сегодня встал и пошел. Врачи аплодируют. Выкурил первую сигарету после тяжелейшего ранения. Ещё одна спасённая жизнь вошла в героическую историю этой войны", – написал Рыженко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова прооперировали двух воинов ВСУ, раненых на востоке Украины.

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