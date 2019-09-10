В Днепре маршрутки меняют на большие автобусы: новые подробности и фото

В Днепре продолжают активно проверять состояние маршрутных "такси".

Так, на замену Спринтерам по городу будут ездить большие комфортабельные автобусы. Об этом сообщил Иван Васючков, заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Большие автобусы Facebook Ивана Васючкова

""Большие автобусы нереально! Их никто не привезет!" - кричали одни… А другие услышали Mykhailo Lysenko и привезли. И пока первые тратят время и силы на споры, вторые везут автобусы и заходят на городские маршруты", – написал Васючков на странице в Facebook.

Он отметил, что совсем скоро новые автобусы выйдут на маршруты:

"На фото автобусы, которые уже скоро будут перевозить днепрян. Инвентаризация - Done, операция "Смерть маршруток" переходит на следующий этап. Уверен, вам он понравится! Не переключайтесь", – добавил начальник сектора.

Большие автобусы Facebook Ивана Васючкова

Большие автобусы Facebook Ивана Васючкова

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре с 1 октября планируют заменить или ликвидировать все маломерные маршрутные "такси" в городе.

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