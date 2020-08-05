В Днепре маршрутчик 'прокатил' зажатого дверью пассажира с инвалидностью. Фото

В Днепре водитель маршрутки отказался впускать в салон мужчину с инвалидностью.

Горожанин хотел воспользоваться льготным проездом. Как только он ступил на первую ступеньку, маршрутчик продолжил движение, закрыв дверь и зажав пассажира, сообщили в Facebook-группе "12 Квартал Днепра".

В результате мужчине придавило ногу и руку, которой он держался за трость. В таком положении водитель протащил его несколько метров, пока в ситуацию не вмешались другие пассажиры. Когда горожанину все же удалось пройти в салон, маршрутчик заявил, что не намерен обслуживать калеку.

В Днепре маршрутчик "прокатил" зажатого дверью пассажира с инвалидностью Facebook/"12 Квартал Днепра"

В Днепре маршрутчик "прокатил" зажатого дверью пассажира с инвалидностью Facebook/"12 Квартал Днепра"

Как прокомментировали в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Днепра, с водителя взяли письменное объяснение по данной ситуации. Также с маршрутчиком был проведён дополнительный инструктаж в части перевозки льготных категорий населения и культуры обслуживания граждан.

В Днепре маршрутчик "прокатил" зажатого дверью пассажира с инвалидностью Facebook/"12 Квартал Днепра"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине водителю автобуса стало плохо во время рейса.