В Днепре и области резко похолодает, ожидаются заморозки

В Днепропетровскую область вторгнется арктический воздух, из-за чего в течение трех дней будет сильно снижена температура.

Резкое изменение погоды прогнозируют на период с 19 по 21 сентября. Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак.

Среднесуточная температура в Днепре и области снизится на 10-12 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 13-18 градусов тепла, ночью – до 3-8 градусов. На поверхности землю ожидаются заморозки – 0-3 градуса по Цельсию, что может повредить сфере сельского хозяйства.

Похолодание в регионе будет сопровождаться порывами северного ветра. Его скорость составит 15-20 метров в секунду. Метеорологи присвоили таким погодным условиям первый (желтый) уровень опасности.

Начиная с 22 сентября температура воздуха на Днепропетровщине будет постепенно повышаться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о то, что на Днепропетровщине раскрыли группировку, поставлявшую продукты в "ДНР". Благодаря контрабандистам бюджет непризнанного государства пополнился 8,5 млн гривен.