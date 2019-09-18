В Днепре грядет масштабное отключение света: названы адреса

В Днепре 19 сентября несколько районов останутся без электричества.

Отключение связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 19 сентября prozoro. info

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Адреса, где не будет света:

Чечеловский район:

ул. Поточная, 1, 2 — 80, 33 — 37, 55 — 115;

ул. Сосновая, 1 — 71, 2 — 46;

ул. Новошкольная, 115;

ул. Наримская, 100 — 128;

ул. Богданова, 32 — 44, 75 — 99;

ул. Волховская, 2 — 10, 1 — 9;

ул. Лесная, 38 — 60;

ул. Чиркова, 2 — 28;

ул. Каверина, 24, 24а.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Березановская, 1 — 65;

ул. Эпика, 1 — 31, 37, 41, 2 — 28;

ул. Моторная, 159 — 229, 208 — 296;

ул. Дементьева, 6, 8;

ул. Шолохова, 5а, 7, 7г;

ул. Богомаза, 1 — 23;

ул. Гринченко, 2 — 7;

ул. Гражданская, 1 — 10;

ул. Депутатская, 1 — 11;

ул. Яхненковская, 21 — 33;

ул. Грабянки, 1 — 8;

ул. Скворцова, 2 — 11;

ул. Универсальная, 1 — 11б, 13;

пер. Янтарный, 2, 3;

ул. Универсальная, 13, 15, 17, 19;

ул. Богомаза, 25 — 29, 22 — 58;

ул. Парниковая, 7 — 21, 8 — 20;

пер. Березонный, 1 — 10;

пер. Богомаза, 1 — 6;

пер. Радомский, 1 — 7;

ул. Варваровская, 30т, 32;

ул. Минеральная, 23 — 49, 12 — 36;

пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;

Таромское, 2, 3 — 9;

ул. Ромадановская, 1 — 15, 2 — 14;

ул. Степная Сухачевка, 7 — 17.

Шевченковский район:

ж/м Тополь-3, 20, 21, 22, 23, 24, 23а;

ул. Комбрига Петрова, 31, 33, 35б;

ул. Паникахи, 97, 95, 23;

ул. Научная, 79.

Центральный район:

пр. Поля, 107а, 107б.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре существенно подешевеет газ. Изменения произойдут уже в сентябре. Цена снизится приблизительно на 10%.

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