Главная Новости
20 сентября • обновлено в 17:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре грядет масштабное отключение света: названы адреса

1.3т Читать материал на украинском

В Днепре 19 сентября несколько районов останутся без электричества.

Отключение связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 19 сентября

В Днепре отключат свет 19 сентября

prozoro. info

Новости
Днепр накроют дожди и шквальный ветер

Адреса, где не будет света:

Чечеловский район:

  • ул. Поточная, 1, 2 — 80, 33 — 37, 55 — 115;

  • ул. Сосновая, 1 — 71, 2 — 46;

  • ул. Новошкольная, 115;

  • ул. Наримская, 100 — 128;

  • ул. Богданова, 32 — 44, 75 — 99;

  • ул. Волховская, 2 — 10, 1 — 9;

  • ул. Лесная, 38 — 60;

  • ул. Чиркова, 2 — 28;

  • ул. Каверина, 24, 24а.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Березановская, 1 — 65;

  • ул. Эпика, 1 — 31, 37, 41, 2 — 28;

  • ул. Моторная, 159 — 229, 208 — 296;

  • ул. Дементьева, 6, 8;

  • ул. Шолохова, 5а, 7, 7г;

  • ул. Богомаза, 1 — 23;

  • ул. Гринченко, 2 — 7;

  • ул. Гражданская, 1 — 10;

  • ул. Депутатская, 1 — 11;

  • ул. Яхненковская, 21 — 33;

  • ул. Грабянки, 1 — 8;

  • ул. Скворцова, 2 — 11;

  • ул. Универсальная, 1 — 11б, 13;

  • пер. Янтарный, 2, 3;

  • ул. Универсальная, 13, 15, 17, 19;

  • ул. Богомаза, 25 — 29, 22 — 58;

  • ул. Парниковая, 7 — 21, 8 — 20;

  • пер. Березонный, 1 — 10;

  • пер. Богомаза, 1 — 6;

  • пер. Радомский, 1 — 7;

  • ул. Варваровская, 30т, 32;

  • ул. Минеральная, 23 — 49, 12 — 36;

  • пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;

  • Таромское, 2, 3 — 9;

  • ул. Ромадановская, 1 — 15, 2 — 14;

  • ул. Степная Сухачевка, 7 — 17.

Шевченковский район:

  • ж/м Тополь-3, 20, 21, 22, 23, 24, 23а;

  • ул. Комбрига Петрова, 31, 33, 35б;

  • ул. Паникахи, 97, 95, 23;

  • ул. Научная, 79.

Центральный район:

  • пр. Поля, 107а, 107б.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре существенно подешевеет газ. Изменения произойдут уже в сентябре. Цена снизится приблизительно на 10%.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Теги
ДТЭК ДТЭК Сети тарифы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel