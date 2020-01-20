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20 января • обновлено в 14:12
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Алина Рашевская

В Днепре грядет масштабное отключение газа: кого коснется

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Шесть районов Днепра с 20 по 31 января останутся без газа.

Это связано с установкой газовых счетчиков. Подача газа будет возобновлена только при отсутствии нарушений в работе газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

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В Днепре грядет масштабное отключение газа

В Днепре грядет масштабное отключение газа

news.yandex.ru

Газа не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

  • ул. Гарибальди, 2;

  • ул. Крюкова, 45;

  • ул. Саранская, 8А;

  • ул. Донецкое шоссе, 1-3, 7, 9, 15, 106, 108, 116, 121, 121А, 123, 124, 131, 136;

  • пр. Мира, 6, 18, 93, 96;

  • ул. Янтарная, 71/1, 71/2, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 79/7, 79/10, 79/12, 83/1, 83/2;

  • ул. Богомаза, 120, 122, 188Г-Д;

  • ул. Дементьева, 6, 12;

  • ул. Замполита Беляева, 4;

  • ул. Шолохова, 5, 7, 11, 15, 19, 25, 29, 39;

  • ул. Высоцкого, 2.

Центральный район

  • ул. Юрия Савченко, 1А, 3, 4, 6, 6А-В, 21, 24, 24А;

  • ул. Херсонская, 46;

Новокодакский район

  • ул. Караваева, 5, 17, 30, 32, 33, 35-38, 40, 43, 46, 54, 56, 58;

  • ул. Авиационная, 5, 8, 12, 14, 16, 19, 29;

  • ул. Гримау, 12-15, 20, 30, 32, 34.

Чечеловский район

  • ул. Кедрина, 40, 40А, 60, 62, 64;

  • пер. Новокрымский, 8;

  • ул. Новокрымская, 50, 52;

  • ул. Академика Янгеля, 5-7, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 69, 71, 73;

  • ул. Макарова, 2А, 4А, 10-12, 12А, 14, 16, 17, 23, 25, 29, 31, 31А, 33, 37.

Индустриальный район

  • пер. Вольный, 4;

  • ул. Усенко, 21;

  • пер. Фестивальный, 6;

  • ул. Щербины, 21, 25;

  • ул. Генерала Захарченко, 2;

  • ул. Осенняя, 13;

  • ул. Пулковская, 21, 23, 28, 29;

  • пр. Петра Калнышевского, 19.

Соборный район

  • ул. Набережная Победы, 100, 108 (корп. 3, 9), 118 (корп. 1, 1, 5. 6), 134 (корп. 1-5), 48, 58, 60, 76, 96;

  • пр. Героев, 3, 4, 9-12, 14А, 17, 18А, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 45, 46.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с Российской Федерацией до конца января.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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