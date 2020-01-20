В Днепре грядет масштабное отключение газа: кого коснется

Шесть районов Днепра с 20 по 31 января останутся без газа.
Это связано с установкой газовых счетчиков. Подача газа будет возобновлена только при отсутствии нарушений в работе газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".
В Днепре грядет масштабное отключение газа
news.yandex.ru
Газа не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район
ул. Гарибальди, 2;
ул. Крюкова, 45;
ул. Саранская, 8А;
ул. Донецкое шоссе, 1-3, 7, 9, 15, 106, 108, 116, 121, 121А, 123, 124, 131, 136;
пр. Мира, 6, 18, 93, 96;
ул. Янтарная, 71/1, 71/2, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 79/7, 79/10, 79/12, 83/1, 83/2;
ул. Богомаза, 120, 122, 188Г-Д;
ул. Дементьева, 6, 12;
ул. Замполита Беляева, 4;
ул. Шолохова, 5, 7, 11, 15, 19, 25, 29, 39;
ул. Высоцкого, 2.
Центральный район
ул. Юрия Савченко, 1А, 3, 4, 6, 6А-В, 21, 24, 24А;
ул. Херсонская, 46;
Новокодакский район
ул. Караваева, 5, 17, 30, 32, 33, 35-38, 40, 43, 46, 54, 56, 58;
ул. Авиационная, 5, 8, 12, 14, 16, 19, 29;
ул. Гримау, 12-15, 20, 30, 32, 34.
Чечеловский район
ул. Кедрина, 40, 40А, 60, 62, 64;
пер. Новокрымский, 8;
ул. Новокрымская, 50, 52;
ул. Академика Янгеля, 5-7, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 69, 71, 73;
ул. Макарова, 2А, 4А, 10-12, 12А, 14, 16, 17, 23, 25, 29, 31, 31А, 33, 37.
Индустриальный район
пер. Вольный, 4;
ул. Усенко, 21;
пер. Фестивальный, 6;
ул. Щербины, 21, 25;
ул. Генерала Захарченко, 2;
ул. Осенняя, 13;
ул. Пулковская, 21, 23, 28, 29;
пр. Петра Калнышевского, 19.
Соборный район
ул. Набережная Победы, 100, 108 (корп. 3, 9), 118 (корп. 1, 1, 5. 6), 134 (корп. 1-5), 48, 58, 60, 76, 96;
пр. Героев, 3, 4, 9-12, 14А, 17, 18А, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 45, 46.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с Российской Федерацией до конца января.
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