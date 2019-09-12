В Днепре анонсировали серьезные изменения в электротранспорте: что случилось

В Днепре произойдут серьезные изменения в движении электротранспорта.

Это связано с проведением праздничных мероприятий по случаю Дня города, сообщили в КП "Днепровский электротранспорт".

Так, 13 сентября с 15:00 приостанавливается движение троллейбусов №2 в связи с проведением финала чемпионата Украины по дрэг-рейсингу.

Электротранспорт 34 канал

14 сентября запланированы соответствующие изменения:

приостанавливается движение троллейбусов маршрутов №2, 12;

с 6:00 до 22:00 приостанавливается движение троллейбусов маршрута №1;

с 6:00 до 22:00 троллейбусы маршрутов №№ "кольцо "А", "кольцо "Б" будут двигаться измененным направлением: пл. Соборная - ул. Гагарина - Запорожское шоссе - ул. Титова - ул. Рабочая - ул. Шмидта - ул. Пушкина (до ул. Андрея Фабра) - ул. Пушкина (до ул. Канатная) - ул. Шмидта - ул. Рабочая - ул. Титова - Запорожское шоссе - ул. Гагарина - ул. Соборная.

Отметим, что для удобства пассажиров работа маршрутов электротранспорта будет продлена до 00:00, а троллейбусов №1, "кольцо "А" до 01:00, трамваев №1 до 05:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре вместо троллейбусов на маршруты выйдут автобусы.

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