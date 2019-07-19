В Днепре 2 района останутся без света 22 июля: список адресов

В понедельник в двух районах Днепра будет отключено энергоснабжение.
Свет отключат в связи с необходимостью провести техническое обслуживание оборудования и обрезать деревья. Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Днепровские электросети".
МариМедиа
В частности, света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. 230-й Стрелковой дивизии, 55 — 61, 64 — 76;
ул. Бережная, 48-102, 87-157;
ул. В. Дубовика, 55 — 59;
ул. Гиляровского, 1-47;
ул. Гуртовая, 33 — 45, 86 — 88, 142;
пер. Гуртовой, 1 — 25, 2 — 26;
ул. Злагоды, 1 — 13, 8 — 10;
ул. Казахстанская, 143 — 195, 148 — 212;
ул. Минусинская, 173 — 193, 201 — 251, 208 — 240, 250 — 302;
ул. Моторная, 1 — 27а, 4 — 26, 59-137, 114 — 204;
ул. Попудренко, 1 — 23;
ул. Читинская, 1 — 43, 4 — 58.
Самарский район:
ул. Белокаменная;
ул. Чаплинская.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за концерта в День металлурга перекроют одну из улиц Днепра.
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