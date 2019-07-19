В Днепре 2 района останутся без света 22 июля: список адресов

В понедельник в двух районах Днепра будет отключено энергоснабжение.

Свет отключат в связи с необходимостью провести техническое обслуживание оборудования и обрезать деревья. Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Днепровские электросети".

МариМедиа

В частности, света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. 230-й Стрелковой дивизии, 55 — 61, 64 — 76;

ул. Бережная, 48-102, 87-157;

ул. В. Дубовика, 55 — 59;

ул. Гиляровского, 1-47;

ул. Гуртовая, 33 — 45, 86 — 88, 142;

пер. Гуртовой, 1 — 25, 2 — 26;

ул. Злагоды, 1 — 13, 8 — 10;

ул. Казахстанская, 143 — 195, 148 — 212;

ул. Минусинская, 173 — 193, 201 — 251, 208 — 240, 250 — 302;

ул. Моторная, 1 — 27а, 4 — 26, 59-137, 114 — 204;

ул. Попудренко, 1 — 23;

ул. Читинская, 1 — 43, 4 — 58.

Самарский район:

ул. Белокаменная;

ул. Чаплинская.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за концерта в День металлурга перекроют одну из улиц Днепра.

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