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3 ноября • обновлено в 13:39
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В Днепр возвращается тепло: прогноз погоды на 4 ноября

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В понедельник, 4 ноября, в Днепре ожидается потепление. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха подымется до отметки +16.

Как сообщили на сайте Украинского гидрометцентра, день пройдет без осадков.

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В Днепре ожидается около +14... +16 градусов днем и до +5... +7 в ночное время.

Прогноз погоды в Днепре на 4 ноября

Прогноз погоды в Днепре на 4 ноября

Сomments.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 17-летний парень изнасиловал пенсионерку. Женщина потеряла много крови и попала в реанимацию.

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Место
Украина Днепр
Тег
погода
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