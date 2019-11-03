В Днепр возвращается тепло: прогноз погоды на 4 ноября

В понедельник, 4 ноября, в Днепре ожидается потепление. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха подымется до отметки +16.

Как сообщили на сайте Украинского гидрометцентра, день пройдет без осадков.

В Днепре ожидается около +14... +16 градусов днем и до +5... +7 в ночное время.

Прогноз погоды в Днепре на 4 ноября Сomments.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 17-летний парень изнасиловал пенсионерку. Женщина потеряла много крови и попала в реанимацию.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!